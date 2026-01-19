Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне РФ против Украины, а не на Гренландии

Американский президент отказался говорить, на что готов пойти ради контроля над арктическим островом

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп посоветовал европейцам сосредоточиться на войне России против Украины, а не на Гренландии. Такое мнение он высказал в интервью каналу NBC News.

На фоне обострения напряженности вокруг попыток Трампа взять под контроль Гренландию, он осторожно высказался о том, на что готов пойти.

На вопрос о том, будет ли он применять силу для захвата Гренландии, президент США ответил: "Без комментариев".

В интервью Трамп также раскритиковал европейских лидеров, сопротивляющихся его усилиям по приобретению Гренландии, которая, по его словам, необходима для защиты национальной безопасности от внешних угроз.

"Европе следует сосредоточиться на войне с Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело. Именно на этом Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", – акцентировал Трамп.

На вопрос, выполнит ли он планы по введению пошлин на европейские страны без соглашения по Гренландии, Трамп ответил: "На 100%".

17 января 2026 года Трамп объявил о введении пошлин против союзников из-за Гренландии, самоуправляемого острова в составе Дании, который он хочет получить.

Депутаты Европарламента готовы остановить процесс утверждение торгового соглашения между ЕС и Штатами из-за намерения Трампа ввести новые пошлины.

18 января восемь государств Европы выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения.