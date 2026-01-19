FT: Европейцы на форуме в Давосе готовятся сместить фокус внимания с Украины на Гренландию

Кризис вокруг желания Дональда Трампа "завладеть" островом перерос из двустороннего спора в самую большую угрозу НАТО за последние десятилетия

Форум в Давосе (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Лидеры государств Европы и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и американскими чиновниками на полях Всемирного экономического форума в Давосе, готовятся сместить фокус внимания с Украины на Гренландию и новые американские пошлины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности для Украины. Сегодня они просыпаются с вопросом, могут ли они вообще доверять его обещаниям, говорится в материале.

Медиа напомнило, что в субботу вечером Трамп пообещал ввести дополнительную пошлину на шесть стран Европейского Союза, а также на союзников по НАТО – Норвегию и Великобританию, чтобы наказать их за противодействие его желанию взять под контроль Гренландию.

Кризис вокруг желания американского президента "завладеть" контролируемым Данией арктическим островом перерос из двустороннего спора в самую большую угрозу Альянсу за последние десятилетия и самый глубокий раскол в трансатлантических отношениях со времен Суэцкого кризиса.

Лидеры ЕС и европейские делегации, которые должны встретиться с Трампом и американскими официальными лицами в Давосе, разрывают свои аналитические записки по Украине и заменяют их тем, что один высокопоставленный дипломат ЕС назвал "кнутом и пряником" – тем, как Брюссель может ответить.

"Как можно садиться за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности для Украины? Ему нельзя доверять, если не отбросить реальность", – добавил дипломат.

Лидеры ЕС встретятся на экстренном саммите позже на этой неделе, предварительно запланированном на четверг после встреч с Трампом в Давосе.

В рамках подготовки к саммиту послы ЕС обсудили возможность введения в отношении США пошлин на сумму 93 млрд евро, уже разработанных в прошлом году, или использование так называемого инструмента противодействия принуждению для ограничения доступа американских компаний к единому рынку Евросоюза.

По словам официальных лиц, знакомых с ходом обсуждения, многие участники поддерживают ответные меры как рычаг давления на переговорах, но призвали не прибегать к ним до завершения дипломатических переговоров.

Ожидается развитие событий в течение всей недели. Встреча западных советников по национальной безопасности в Давосе, запланированная на 19 января, изначально была созвана для обсуждения Украины, теперь она будет посвящена Гренландии.

Собрание министров финансов еврозоны в Брюсселе также будет посвящено обсуждению кризиса, пишет медиа.

Некоторые оптимисты утверждают, что Трамп и раньше делал пустые угрозы и за последний год Европа переживала подобные моменты, чтобы найти способ отступить. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая 18 января разговаривала с Трампом, заявила, что он "заинтересован в том, чтобы выслушать" возможный компромисс.

СПРАВКА 19 января стартовал Всемирный экономический форум в Швейцарии в городе Давос. К форуму присоединятся представители более 130 стран. Ожидается участие 65 руководителей различных государств и шесть лидеров стран G7. Форум продлится до 23 января.

17 января 2026 года Трамп объявил о введении пошлин против союзников из-за Гренландии, самоуправляемого острова в составе Дании, который он хочет получить.

Депутаты Европарламента готовы остановить процесс утверждения торгового соглашения между ЕС и Штатами из-за намерения Трампа ввести новые пошлины.

18 января восемь государств Европы выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения.