FT: Європейці на форумі у Давосі готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію

Криза навколо бажання Дональда Трампа "заволодіти" островом переросла з двосторонньої суперечки у найбільшу загрозу НАТО за останні десятиліття

Форум у Давосі (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Лідери держав Європи та їхні делегації, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом і американськими посадовцями на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію та нові американські мита. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Три дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки для України. Сьогодні вони прокидаються із запитанням, чи можуть вони взагалі довіряти його обіцянкам, йдеться у матеріалі.

Медіа нагадало, що у суботу ввечері Трамп пообіцяв запровадити додаткове мито на шість країн Європейського Союзу, а також на союзників по НАТО – Норвегію та Велику Британію, щоб покарати їх за протидію його бажанню взяти під контроль Гренландію.

Криза навколо бажання американського президента "заволодіти" контрольованим Данією арктичним островом переросла з двосторонньої суперечки у найбільшу загрозу Альянсу за останні десятиліття та найглибший розкол у трансатлантичних відносинах з часів Суецької кризи.

Лідери ЄС та європейські делегації, які мають зустрітися з Трампом та американськими офіційними особами в Давосі, розривають свої аналітичні записки по Україні та замінюють їх тим, що один високопоставлений дипломат ЄС назвав "батогом та пряником" – тим, як Брюссель може відповісти.

"Як можна сідати за стіл переговорів із цією людиною та обговорювати її гарантії безпеки для України? Йому не можна довіряти, якщо не відкинути реальність", – додав дипломат.

Лідери ЄС зустрінуться на екстреному саміті пізніше цього тижня, попередньо запланованому на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

У межах підготовки до саміту посли ЄС обговорили можливість введення щодо США мит на суму 93 млрд євро, вже розроблених торік, або використання так званого інструменту протидії примусу для обмеження доступу американських компаній до єдиного ринку Євросоюзу.

За словами офіційних осіб, знайомих із ходом обговорення, багато учасників підтримують заходи у відповідь як важіль тиску на переговорах, але закликали не вдаватися до них до завершення дипломатичних переговорів.

Очікується розвиток подій протягом усього тижня. Зустріч західних радників із національної безпеки в Давосі, запланована на 19 січня, спочатку була скликана для обговорення України, тепер вона буде присвячена Гренландії.

Зібрання міністрів фінансів єврозони в Брюсселі також буде присвячене обговоренню кризи, пише медіа.

Деякі оптимісти стверджують, що Трамп і раніше робив порожні погрози, і за останній рік Європа переживала подібні моменти, щоб знайти спосіб відступити. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка 18 січня розмовляла з Трампом, заявила, що він "зацікавлений у тому, щоб вислухати" можливий компроміс.

ДОВІДКА 19 січня стартував Всесвітній економічний форум у Швейцарії в місті Давос. До форуму долучаться представники понад 130 країн. Очікується участь 65 очільників різних держав та шість лідерів країн G7. Форум триватиме до 23 січня.

17 січня 2026 року Трамп оголосив про запровадження мит проти союзників через Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, який він хоче отримати.

Депутати Європарламенту готові зупинити процес затвердження торговельної угоди між ЄС і Штатами через намір Трампа запровадити нові мита.

18 січня вісім держав Європи випустили спільну заяву, у якій стверджують, що тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини.