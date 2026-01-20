Трамп про завершення війни РФ проти України: Коли Київ готовий, то Москва – ні, і навпаки
Україна і Росія не демонструють одномоментної готовності до досягнення миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп на конференції, присвяченій року на посаді лідера Штатів.
Він сказав, що, як і раніше, намагається налагодити відносини між Росією та Україною.
"І коли Росія готова, Україна – ні. Коли Україна готова, Росія – ні. Але вони втрачають у середньому 25 000 осіб на місяць", – заявив Трамп.
Він також сказав, що нинішня алміністрація зробила нібито набагато більше, ніж будь-яка інша в питанні військових дій і припинення воєн. За словами президента США, "ніхто нічого подібного раніше не бачив".
Він приніс на брифінг "книгу" про свої досягнення за рік президентства під назвою "Повернення президента Трампа знаменує нову еру успіху і процвітання" та пообіцяв її зачитати присутнім. У документі нібито наведено 365 перемог.
- 19 січня Трамп заявив, що Європа повинна зосередитися на війні РФ проти України, а не на Гренландії.
- У листі прем'єру Норвегії заявив, що більше не відчуває обов'язку думати лише про мир, оскільки йому не було присуджено Нобелівську премію миру.
Коментарі (0)