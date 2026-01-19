Трамп у листі прем’єру Норвегії заявив, що більше не відчуває обов'язку думати лише про мир

Американський президент вчергове поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, заявивши, що вона не може захистити острів

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп у листі до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере заявив, що більше не відчуває обов'язку "думати виключно про мир", оскільки йому не було присуджено Нобелівську премію миру, і повторив свою вимогу про передання контролю над Гренландією. Про це повідомило агентство Reuters, журналісти якого ознайомилися зі змістом листа.

Лист став відповіддю на коротке повідомлення, направлене Трампу прем'єр-міністром Норвегії й президентом Фінляндії Александером Стуббом, в якому вони висловили незгоду з його рішенням ввести мито на європейських союзників через їхню заяву щодо Гренландії.

"З огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за запобігання восьми війнам і більше, я більше не відчуваю себе зобов'язаним думати виключно про мир, хоча він завжди переважатиме, а тепер можу думати про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки", – написав Трамп у листі.

Стере сказав, що він неодноразово говорив Трампу, що Нобелівський комітет, який присуджує премію миру, є незалежним і уряд Норвегії не має над ним жодного контролю.

Торік Нобелівська премія миру була присуджена лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо. Вона вручила Трампу свою золоту медаль під час зустрічі у Білому домі минулого тижня, хоча Нобелівський комітет повідомив, що премія не може бути передана, розділена чи відкликана.

У своєму листі Трамп також знову поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, заявивши: "Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю, і чому вони взагалі мають право власності".

"Немає письмових документів, лише відомо, що сотні років тому там причалив човен, але там також причалювали наші човни. Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного та тотального контролю над Гренландією", – додав американський президент.