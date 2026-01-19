Трамп в письме премьеру Норвегии заявил, что больше не чувствует обязанности думать лишь о мире

Американский президент в очередной раз поставил под сомнение суверенитет Дании над Гренландией, заявив, что она не может защитить остров

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп в письме к премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере заявил, что больше не чувствует обязанности "думать исключительно о мире", поскольку ему не была присуждена Нобелевская премия мира, и повторил свое требование о передаче контроля над Гренландией. Об этом сообщило агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с содержанием письма.

Письмо стало ответом на короткое сообщение, направленное Трампу премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии Александром Стуббом, в котором они выразили несогласие с его решением ввести пошлину на европейских союзников из-за их заявления о Гренландии.

"Учитывая то, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение восьми войн и более, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп в письме.

Стере сказал, что он неоднократно говорил Трампу, что Нобелевский комитет, который присуждает премию мира, является независимым и правительство Норвегии не имеет над ним никакого контроля.

В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Она вручила Трампу свою золотую медаль во время встречи в Белом доме на прошлой неделе, хотя Нобелевский комитет сообщил, что премия не может быть передана, разделена или отозвана.

В своем письме Трамп также вновь поставил под сомнение суверенитет Дании над Гренландией, заявив: "Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему они вообще имеют право собственности".

"Нет письменных документов, только известно, что сотни лет назад там причалила лодка, но там также причаливали наши лодки. Мир не будет безопасным, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", – добавил американский президент.