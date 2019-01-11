Как выглядит обратная сторона Луны: фото и видео с Chang'e-4

Китайский аппарат Chang'e-4, который 3 января приземлился на невидимую с Земли темную сторону Луны, показал панорамный фотграфии ее поверхности. Снимки опубликовало Национальное космическое управление Китая (CNSA).

На основе полученных данных исследователи провели предварительный анализ рельефа местности, в частности, поверхности Луны вокруг зонда.

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Фото в 360 градусов было сделано топографической камерой, прикрепленной к верхней части Chang'e-4. Земляне получили кадры с помощью искусственного спутника-ретранслятора Queqiao ("Цюэцяо"). Спутник может видеть как Землю, так и обратную сторону Луны.

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Фото: www.cnsa.gov.cn

Зонд Chang'e-4 из Китая запустили 8 декабря 2018 года. ЕВ его задачи входит исследовании обратной стороны Луны, в частности, изучение минерального состава, структуры ее поверхности, а также выполнение низкочастотных радиоастрономических наблюдений. Chang'e-4 стал первым в мире космическим аппаратом, который приземлился на темной стороне Луны и передал первые фотографии оттуда.