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03.01.2019, 15:45

Chang'e-4 показал фото обратной стороны Луны

Chang
Запуск Chang'e-4 (фото - epa)

Снимки и миссия Chang'e-4 ценны тем, что обратную сторону Луны не видно с Земли и исследовать ее пока никто не брался

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Сегодня китайский аппарат Chang'e-4 приземлился на обратную, не видимую с Земли, сторону Луны. Об этом сообщает SCMP.

КНР, таким образом, стала первопроходцем в изучении темной части спутника Земли, поскольку это первая подобная миссия в мире.

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Chang’e-4 приземлился в самом большом из всех известных кратеров на Луне - Эйткене. Его диаметр достигает 2,5 км а глубина - 12 км. Это место посадки ученые выбрали не случайно: именно там можно будет взять образцы верхней мантии и глины космического тела.

Фото: EPA

Chang'e-4 оснащен камерами и научными приборами, с помощью которых планируется изучить почву естественного спутника Земли и его взаимодействие с солнечным ветром.

Также на китайской станции, в воздухонепроницаемом контейнере, попробуют вырастить овощи и цветы. Всего же в различных экспериментах на Chang'e-4 примут участие 28 университетов КНР.

Фото: EPA

После завершения миссии Chang’e-4 КНР проведет следующую миссию - Chang’e-5 - по доставке на Землю образцов, непосредственно добытых на Луне.

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Теги: Луна, космос, Chang'e-4
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