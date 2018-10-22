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22.10.2018, 12:25

В КНР хотят освещать ночные улицы искусственным спутником-луной

В КНР хотят освещать ночные улицы искусственным спутником-луной - Фото
Концепт искуственного спутника (фото - China News)

Предполагается, что "спутник" будет отражать слонечные лучи с другой стороны планеты прямо на один из китайских городов

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В скором времени в китайском Чэнду может появиться свой искусственный спутник-луна, который будет освещать улицы вместо фонарей. Об этом сообщает Asia Times.

Как сообщают в компании, ответственной на проект, их цель - сэкономить значительную сумму средств на счетах за электроэнергию: вместо использования земных природных ресурсов, "спутник" будет отражать солнечные лучи с другой стороны планеты на Чэнду.

По замыслу, искусственная луна должна будет освещать местность диаметром от 10 до 80 км. Также отмечается, что "спутник" не сможет изменить биоритмы живой природы, потому что отражаемый им свет будет похож на таковой в сумерках. 

Кроме того, рукотворная луна может стать и местной достопримечательностью, что принесет в бюджет дополнительные средства. 

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Теги: технологии, Китай, спутник, освещение
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