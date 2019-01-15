Китайцы прорастили хлопок на Луне: фото

Chang'e 4 (фото - EPA)

На китайском Chang’e 4 впервые успешно прорастили хлопковые семена. Об этом пишет SCMP.

В связи с этим, пишет источник, в научной среде заговорили о создании первой настоящей базы на Луне.

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"Мы надеемся в будущем научиться жить в космосе. Зная, как эти растения растут в среде с низкой силой притяжения, мы можем всерьез задуматься о строительстве базы на Луне", - говорит глава эксперимента Лю Ханлон.

Кроме хлопка предполагается вырастить также рапс и картофель. Как говорят ученые, картофель может быть главной пищей для космонавтов, из хлопка можно будет шить одежду, а из семян рапса в космосе сделают масло.

На фото, опубликованных Национальным космическим агентством КНР, видно ростки хлопка и других растений:

Фото: Chongqing University/CNSA

Кроме вышеперечисленных растений, на Chang’e 4 попробуют вырастить также резуховидку (семейство Капустные) и дрожжи. Вместе с ними на Луну отправили и плодовых мушек.

Ранее китайская станция Chang’e 4 впервые в истории успешно приземлилась на обратную сторону Луны и показала ее фото, а затем и видео.