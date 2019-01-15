Китайцы прорастили хлопок на Луне: фото

На китайском Chang’e 4 впервые успешно прорастили хлопковые семена. Об этом пишет SCMP.
В связи с этим, пишет источник, в научной среде заговорили о создании первой настоящей базы на Луне.
"Мы надеемся в будущем научиться жить в космосе. Зная, как эти растения растут в среде с низкой силой притяжения, мы можем всерьез задуматься о строительстве базы на Луне", - говорит глава эксперимента Лю Ханлон.
Кроме хлопка предполагается вырастить также рапс и картофель. Как говорят ученые, картофель может быть главной пищей для космонавтов, из хлопка можно будет шить одежду, а из семян рапса в космосе сделают масло.
На фото, опубликованных Национальным космическим агентством КНР, видно ростки хлопка и других растений:
Фото: Chongqing University/CNSA
Кроме вышеперечисленных растений, на Chang’e 4 попробуют вырастить также резуховидку (семейство Капустные) и дрожжи. Вместе с ними на Луну отправили и плодовых мушек.
Ранее китайская станция Chang’e 4 впервые в истории успешно приземлилась на обратную сторону Луны и показала ее фото, а затем и видео.