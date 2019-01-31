Китайский луноход переночевал и невредимый продолжил работу

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Посадочный модуль "Чанъэ-4" и ровер "Юйту-2" успешно перенесли экстремально низкие температуры лунной ночи, вышли из спячки — и снова в деле

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Китайский посадочный модуль "Чанъэ-4", который в начале 2019 года первым в истории мягко приземлился на обратной стороне Луны, успешно перенес неблагоприятные условия тамошней ночи и продолжил работу. Об этом позавчера, 29 января, сообщили телеканалы КНР.

Четвертый "Чанъэ" вышел из состояния электронной спячки, в которой находился около двух недель, и продолжил выполнять программу исследований Китайского национального космического управления.

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После посадки 3 января аппарат 10 земных суток фотографировал поверхность Луны, вырастил ростки хлопчатника (которые потом замерзли) и выпустил луноход. 14 января этот регион спутника Земли накрыла ночь: модуль и ровер были переведены в standby-режим. Очнулся неподвижный аппарат 30 января в 14:39 по киевскому времени. Ровер "ожил" на полчаса раньше.

7 декабря 2018 года ракета-носитель "Чанчжэн-3B" унесла аппарат к Луне. 1200-килограммовый модуль впервые в истории успешно приземлился на обратную сторону Луны и показал ее фото, а затем и видео.

"Чанъэ-4" - продолжение программы "Чанъэ-3", в ходе которой пять лет назад на Луну доставили луноход "Юйту". Ровер третьей миссии вскоре после выезда "в поля" заглох и работал только в неподвижном режиме. Он стал первым за последние 40 лет луноходом: до него был советский "Луноход-2", который проработал на поверхности Луны четыре месяца в январе 1973 года.

Некоторые люди считают, что на "обратной стороне Луны" царит вечная ночь. Это не так: просто этот участок поверхности спутника Земли не находится в прямой видимости с планеты.

Примечание: на видео выше — выезд лунохода Юйту-2 из посадочного модуля (видео — CSNA).

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Теги: Китай, Луна, космос, исследование, чанъэ-4, луноход, посадочный модуль, Юйту-2
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