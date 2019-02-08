Успокоили: Андромеда врежется в Галактику позже, чем считалось

Астрономы при помощи орбитального телескопа Европейского космического агентства выяснили, что столкновение и слияние нашей Галакики с соседней Андромедой произойдет позже, чем было принято считалось. О том, как европейские ученые немного успокоили жителей Земли, пишет пресс-служба ESA.

Телескоп "Гайя" измерил скорости движения звезд в соседних звездных скоплениях — Андромеде и Треугольнике (они, как и наша Галактика, входят в Местную группу галактик), после чего астрономы экстраполировали уточненные данные, чтобы получить траектории скоплений в 3D-виде.

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Андромеда и Треугольник находятся в пределах 2,3—3 млн световых лет от нас. По космическим меркам, это достаточно близко, чтобы такие массы вещества гравитационно взаимодействовали — и это можно было просчитать.

Постепенное столкновение и слияние в астрономических масштабах произойдет, говорят сотрудники проекта Gaia, на целых 600 млн лет позже.

То есть, через 4,5 млрд лет.

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Сейчас Gaia выстраивает самую точную и информативную 3D-карту звезд в ближайшем окружении Вселенной, в первую очередь Млечного Пути. Для моделирования ситуации на локальном уровне был использовал второй пакет данных от телескопа, полученный в апреле 2018 года.

Примечание: на видео выше — устаревший таймлайн.