Илон Маск запускает в космос "Рипли": фото и видео

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Единственный пассажир испытательного полета пилотируемого корабля компании SpaceX — это женский манекен, названный по имени героини фильмов "Чужой"

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Завтра утром, 2 марта, на борту пилотируемого корабля Crew Dragon в космос отправится Рипли - женский манекен в фирменном скафандре SpaceX. Об этом у себя в Twitter написал, выложив соответствующее фото, глава компании Илон Маск.

"Рипли", - лаконично подписал он снимок кабины корабля.

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Манекен назвали по имени вымышленной главной героини фантастической хоррор-франшизы о враждебных инопланетянах "Чужой" Эллен Рипли, которую сыграла американская актриса Сигурни Уивер. В честь Рипли также назван кратер на Хароне - спутнике карликовой планеты Плутон.

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Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon наверху уже установлена и почти готова к взлету.

Falcon 9 с Crew Dragon везут к стартовому столу (нажать, чтобы увеличить):

"SpaceX и NASA провели при подготовке дебютного полета Crew Dragon на МКС тысячи часов испытаний, анализов и проверок", - пишет пресс-служба компании Маска.

Уже вертикально:

Подробнее об этом полете можно почитать в материале LIGA.net. Там же будет и окно с трансляцией запуска.

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, видео, запуск, ракета, crew dragon, космический корабль, манекен, чужой, рипли
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