Роскосмос хочет отправить на орбиту туристов: полетят на Союзе

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Полет двух "любителей" должен состояться на одном корабле Союз МС, который выведет в космос ракета-носитель Союз-2

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Частная американская компания космотуризма Space Adventures и Роскосмос заключили контракт на полет до конца 2021 года двух "любителей" на Международную космическую станцию. Об этом пишет пресс-служба российской госкорпорации.

Это первый контракт на полет туристов в космос за 10-летний период отсутствия "любителей" на МКС.

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Space Adventures уже работали с Роскосмосом, когда 18 лет назад отправили на МКС первого космотуриста Дениса Тито. С той поры в космосе по контрактам компании побывали 7 туристов, причем один летал туда дважды.

Также, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Роскосмос "запускает проект облета Земли по короткому гагаринскому маршруту" - за один виток.

Гражданин СССР Юрий Гагарин был первым в мире, кто совершил космический полет: 12 апреля 1961 года на корабле Восток-1 он один раз облетел Землю за 108 минут, после чего успешно приземлился.

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Теги: юрий гагарин, туризм, космос, мкс, роскосмос, дмитрий рогозин, союз
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