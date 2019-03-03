Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС: видео

Разработанный американской компанией SpaceX корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов успешно состыковался с Международной космической станцией.

Стыковка состоялась в 12:51 по Киеву. Перед этим корабль выполнил серию маневров.

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В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой"). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов.