Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС: видео

Разработанный американской компанией SpaceX корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов успешно состыковался с Международной космической станцией.

Стыковка состоялась в 12:51 по Киеву. Перед этим корабль выполнил серию маневров.

В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой"). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов.

.@SpaceX’s #CrewDragon spacecraft has a special passenger. Ripley, an anthropomorphic test device, has sensors to gather data about what astronauts flying aboard the spacecraft would experience during future missions. Tune in to see @Space_Station views: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/47rxOzxG7P