Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС: видео

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Стыковка состоялась в 12:51 по Киеву

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Разработанный американской компанией SpaceX корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов успешно состыковался с Международной космической станцией.

Стыковка состоялась в 12:51 по Киеву. Перед этим корабль выполнил серию маневров.

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В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой"). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов. 

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Теги: spacex, мкс, crew dragon
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