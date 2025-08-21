Трамп заявил, что Украина должна отвечать России: Впереди интересные времена

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Офис президента)

Президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы Украина отвечала на российские удары, а не только оборонялась. Такое сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды отличная оборона, но ей не позволяют играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое и с Украиной и Россией. Нечестный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ОТВЕЧАТЬ, а только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало? В любом случае, эта война НИКОГДА бы не произошла, если бы я был президентом - НОЛЬ ШАНСОВ. Впереди интересные времена!!!", - написал Трамп.

Других подробностей глава Штатов не привел.

