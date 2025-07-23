"Не меньше, чем Tomahawk". У США есть новейшая баллистика, нужная Украине – Бадрак

Даже 100-200 PrSM для Украины могли бы "сделать мощный эффект" в использовании с другим оружием, заявил военный эксперт

Тестовый пуск PrSM в 2019 (Фото: US Army

По новому соглашению между Соединенными Штатами и НАТО, Украине нужно получить новейшие дальнобойные баллистические ракеты PrSM не меньше, чем крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил в статье для LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Не меньше, чем [крылатые дальнобойные] ракеты Tomahawk, Украине нужны новейшие Precision Strike Missile (PrSM) с базовой дальностью 500 км. Потому что это – баллистика, которую в РФ сбивать могут только условно. Предыдущую ее версию – ATACMS – в России практически не сбивали", – отметил эксперт.

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Он отметил, что для запуска и ATACMS, и PrSM используются реактивные системы залпового огня HIMARS, которые у ВСУ есть на вооружении с лета 2022 года.

"То есть даже на обучение [для использования PrSM] времени не нужно", – отметил Бадрак.

Однако, признает аналитик, рассчитывать на такое оружие трудно – только в марте 2025 года американская армия подписала контракты на поставку 1296 ракет PrSM с 2025 по 2029 год, а в 2023-2025 годах была законтрактована поставка 282 ракет.

В то же время, добавил эксперт, даже 100-200 PrSM для Украины могли бы "сделать мощный эффект" – конечно, в комплексном использовании с другими средствами поражения, прежде всего крылатыми ракетами.