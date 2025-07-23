"Не меньше, чем Tomahawk". У США есть новейшая баллистика, нужная Украине – Бадрак
По новому соглашению между Соединенными Штатами и НАТО, Украине нужно получить новейшие дальнобойные баллистические ракеты PrSM не меньше, чем крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил в статье для LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Не меньше, чем [крылатые дальнобойные] ракеты Tomahawk, Украине нужны новейшие Precision Strike Missile (PrSM) с базовой дальностью 500 км. Потому что это – баллистика, которую в РФ сбивать могут только условно. Предыдущую ее версию – ATACMS – в России практически не сбивали", – отметил эксперт.
Он отметил, что для запуска и ATACMS, и PrSM используются реактивные системы залпового огня HIMARS, которые у ВСУ есть на вооружении с лета 2022 года.
"То есть даже на обучение [для использования PrSM] времени не нужно", – отметил Бадрак.
Однако, признает аналитик, рассчитывать на такое оружие трудно – только в марте 2025 года американская армия подписала контракты на поставку 1296 ракет PrSM с 2025 по 2029 год, а в 2023-2025 годах была законтрактована поставка 282 ракет.
В то же время, добавил эксперт, даже 100-200 PrSM для Украины могли бы "сделать мощный эффект" – конечно, в комплексном использовании с другими средствами поражения, прежде всего крылатыми ракетами.
- Вес боеголовки PrSM – 91 кг. Тем временем украинская баллистика "Сапсан", работу над серийным производством которой в июне подтверждал президент Зеленский, имеет заявленную боевую часть 480 кг и дальность 500 км, как и в базовом варианте новой американской ракеты.
- На вопрос, сможет ли "Сапсан" долететь до Москвы, руководитель ОП Ермак заявлял, что "мы сможем удивить наших врагов еще много раз". Расстояние от украинской границы до Москвы – более 400 км. Об окончательном выходе этой ракеты в серию пока не сообщалось. По данным Бадрака, в середине мая состоялось первое успешное боевое испытание украинской баллистики – защитники уничтожили российский военный объект на расстоянии почти 300 километров
- В новой статье для LIGA.net аналитик также заявил, что Украине было бы крайне важно получить американский наземный ракетный комплекс MRC Typhon, что способен одновременно бить как зенитными ракетами, так и Tomahawk.
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