Украинская баллистическая ракета "Сапсан" запускается в серию – аналитик Бадрак

В мае ВСУ с помощью ракеты уничтожили российский объект на расстоянии почти 300 км, сообщил эксперт

ОТРК "Сапсан" (Иллюстративное фото из 2018 года: Википедия)

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" прошла успешное боевое испытание в мае 2025 года и запускается в серийное производство. Об этом в большой статье для LIGA.net рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По его данным, в середине мая 2025 года состоялось первое успешное боевое испытание "Сапсана" – украинские защитники уничтожили российский военный объект на расстоянии почти 300 километров.

"Откровенно говоря, успеху предшествовало правильное администрирование этой ракетной программы. С июля 2024 года появился профильный заместитель министра обороны Анатолий Клочко, который стал координатором программы – центр тяжести перешел от Минстратегпрома к Минобороны. Что логично, потому что именно Минобороны является заказчиком ракеты и ведет все программы профильного военно-технического сотрудничества", – рассказал Бадрак.

Эксперт отметил, что в конце концов ракетную программу отделили от всех других разработок – в МО появилось главное управление сопровождения ракетной программы и профильный департамент, отвечающий за политику насчет боевых ракет для Вооруженных Сил.

Аналитик отметил, что теперь эта ракета запускается в серию – и, как заявляют в Минобороны, для этого нет препятствий, и даже достигнута синхронизация действий в работе оборонного ведомства и Минстратегпрома: "По крайней мере, есть такие заверения военных".

Бадрак отметил, что эта ракета является "большим мощным оружием" – ее боеголовка весит 480 кг (в новой американской баллистической ракете PrSM для системы HIMARS – всего 91 кг).

"Поэтому можно предположить, что Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для обеспечения будущего государства и нации", – подытожил эксперт.