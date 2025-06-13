Украинская баллистика "Сапсан" показала высокую скорость во время испытаний – Бадрак

Если сравнивать, она быстрее американских ATACAMS и ближе к российским "Искандерам"

ОТРК "Сапсан" (Иллюстративное фото за 2018 года: Википедия)

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" во время испытаний показала скорость 5,2 маха, заявил в большой статье для LIGA.net Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

"Наверное, не благодаря, а вопреки "усилиям власти" в июле 2024 года состоялись первые успешные испытания первой баллистической ракеты. После этого, в августе, президент Зеленский заявил о ее создании и возможности доведения до конца. И это понятно, потому что баллистическая ракета небезосновательно считается более мощным оружием, чем ее крылатые аналоги", – заявил эксперт.

По его словам, баллистические ракеты мощнее крылатых прежде всего из-за большой скорости – и во время испытания в июле 2024-го "Сапсан" достиг 5,2 махов (~1769,5 метров в секунду).

Также, добавил аналитик, преимущество над крылатыми ракетами баллистическому вооружению дает особая траектория, которая "делает российские комплексы противоракетной обороны беспомощными".

"Это на практике доказали даже старые американские баллистические ракеты ATACMS, которые противник не смог перехватить", – подытожил Бадрак.

Для сравнения: у американской ATACMS скорость составляет примерно 3 маха (1500 м/с), у российских "Искандер-М" – ~6 махов (2100 м/с).