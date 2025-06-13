Украинская баллистика "Сапсан" показала высокую скорость во время испытаний – Бадрак
Украинская баллистическая ракета "Сапсан" во время испытаний показала скорость 5,2 маха, заявил в большой статье для LIGA.net Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
"Наверное, не благодаря, а вопреки "усилиям власти" в июле 2024 года состоялись первые успешные испытания первой баллистической ракеты. После этого, в августе, президент Зеленский заявил о ее создании и возможности доведения до конца. И это понятно, потому что баллистическая ракета небезосновательно считается более мощным оружием, чем ее крылатые аналоги", – заявил эксперт.
По его словам, баллистические ракеты мощнее крылатых прежде всего из-за большой скорости – и во время испытания в июле 2024-го "Сапсан" достиг 5,2 махов (~1769,5 метров в секунду).
Также, добавил аналитик, преимущество над крылатыми ракетами баллистическому вооружению дает особая траектория, которая "делает российские комплексы противоракетной обороны беспомощными".
"Это на практике доказали даже старые американские баллистические ракеты ATACMS, которые противник не смог перехватить", – подытожил Бадрак.
Для сравнения: у американской ATACMS скорость составляет примерно 3 маха (1500 м/с), у российских "Искандер-М" – ~6 махов (2100 м/с).
- Также эксперт сообщил, что украинская баллистическая ракета прошла успешное боевое испытание в мае 2025 года и запускается в серийное производство.
- В этой же статье аналитик подробно пишет о том, как масштабное вторжение РФ придало "Сапсану" второе дыхание, а также о возобновленной в конце мая 2022 года новой ракетной программе и участии европейцев и американцев в проекте.