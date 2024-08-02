В ночь на 2 августа во временно оккупированном Севастополе была поражена позиция российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Ответственность на себя взяли бойцы из "Диких шершней", опубликовавших в соцсетях соответствующее видео.

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"В этой войне реактивная артиллерия HIMARS и FPV-дроны стали game changers. Поэтому мы решили организовать маленькую коллаборацию <...> Ни на что не намекаем, но ночью на высотах Кая-Баш в Севастополе была поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видны украинские бойцы, на фоне которых происходит залп реактивных установок HIMARS дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

О поражениях российских "Триумфов" в Крыму писал украинский Telegram-канал Крымский ветер. По его данным, речь идет о попадании в четыре пусковые установки врага.

В ночь на 26 июля 2024 года Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных Сил Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

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