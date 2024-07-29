Появились спутниковые снимки после удара по Сакам в Крыму – фото
Истребители Су-30 (Фото:EPA/Sergei Ilnitsky)

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных Сил Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Соответствующие снимки опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

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На фото от 28 июля видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут свидетельствовать о пожаре или взрывах.

Фото: Схеми
Фото: Схемы

В настоящее время разрешение спутникового снимка не позволяет полностью оценить последствия этой атаки, добавили журналисты.

В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

  • 27 июля собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".
  • В результате попадания дрона по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.
  • В тот же день разведка поразила три российских вертолета на территории РФ.
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