Появились спутниковые снимки после удара по Сакам в Крыму – фото
Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных Сил Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Соответствующие снимки опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".
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На фото от 28 июля видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут свидетельствовать о пожаре или взрывах.
В настоящее время разрешение спутникового снимка не позволяет полностью оценить последствия этой атаки, добавили журналисты.
В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.
- 27 июля собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".
- В результате попадания дрона по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.
- В тот же день разведка поразила три российских вертолета на территории РФ.