Появились спутниковые снимки после удара по Сакам в Крыму – фото

В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по Сакам

Истребители Су-30 (Фото:EPA/Sergei Ilnitsky)

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных Сил Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Соответствующие снимки опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

На фото от 28 июля видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут свидетельствовать о пожаре или взрывах.

Фото: Схемы

В настоящее время разрешение спутникового снимка не позволяет полностью оценить последствия этой атаки, добавили журналисты.

В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.