Разведка ударила по трем аэродромам России и повредила бомбардировщик ТУ-22М3 – источник

Аэродром "Оленья" расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 километров.

Ту-22М3 (Фото: EPA)

В ночь на 27 июля и утром этого же дня в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны были атакованы военные аэродромы России в Энгельске, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3. Об этом LIGA.net рассказал источник в спецслужбах.

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Собеседник рассказал, что в результате попадания дрона по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3. Этот аэродром расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

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