Сбит российский Су-25, атаковавший позиции ВСУ на самом горячем направлении

Это 361-й самолет, потерянный россиянами с начала полномасштабной войны

Су-25 (Фото - Wikipedia)

Украинские военные уничтожили очередной российский самолет Су-25 на Покровском направлении – одном из самых горячих на фронте. Об этом сообщил Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Так, воины-зенитчики 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, на счету которой уже немало уничтоженных "сушек", на Покровском направлении сбили российский штурмовик Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны.

В "Хортице" отметили, что бойцы приземлили Су-25, и теперь он "догорает в степях украинского Донбасса".

Покровское направление в последнее время остается одним из самых сложных на фронте. В утренней сводке Генштаб сообщал, что за сутки Силы обороны отбили там 49 вражеских атак. Это самое большое количество по сравнению с другими направлениями (в целом по всему фронту было 151 боестолкновение).

В конце июня нацгвардейцы "Иглой" сбили очередной штурмовик Су-25 россиян: смотрите видео.

По состоянию на 7 июля, по данным Генштаба, Россия потеряла в полномасштабной войне 360 самолетов и 326 вертолетов.

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