110 отдельная механизированная бригада показала видео уничтожения очередного вражеского самолета Су-25.

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Военные сообщили, что пилот армии РФ залетел в зону ответственности бригады.

"Времени на то, чтобы пожалеть о своем неразумном поступке у него было немного – от момента пуска ракеты до момента попадания в борт", – сказано в сообщении бойцов.

В утренней сводке о потерях оккупантов Генштаб сообщал, что уничтожен еще один российский самолет – 359-й с начала полномасштабной войны.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

Бойцы 110-й бригады регулярно сбивают российские "сушки" на Донетчине, май оказался особенно "урожайным".

Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла 359 самолетов и 326 вертолетов.

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