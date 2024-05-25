25 мая Силы обороны сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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"Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зенитчики 110 ОМБр разносят в куски российские самолеты. Вы сейчас, вероятно, задаетесь вопросом: "Что, опять?" Отвечаем: наши ребята прибили очередной вражеский Су-25", — говорится в сообщении на странице бригады.

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

4 мая бойцы 110 бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая военнослужащие 110 ОМБр сбили еще один такой же штурмовик оккупантов.

13 мая 110 ОМБр сообщила о сбитом очередном штурмовике Су-25.

23 мая бойцы ВСУ сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов.

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