25 травня Сили оборони збили черговий штурмовик Су-25 окупантів. Про це повідомила пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110 ОМБр розносять в шмаття російські літаки. Ви зараз, певно, ставите питання: "Що, знову?" Відповідаємо: це фантастика, але так! Знову наші хлопці прибили черговий ворожий Су-25", – йдеться в повідомленні на сторінці бригади.

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

4 травня бійці 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня військовослужбовці 110 ОМБр збили ще один такий самий штурмовик окупантів.

13 травня 110 ОМБр повідомила про збиття чергового штурмовика Су-25.

23 травня бійці ЗСУ збили черговий штурмовик Су-25 окупантів.

Читайте також: Сили оборони знищили відомий російський танк Т-90М "Прорив" – відео