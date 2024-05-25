Сили оборони змогли знищити російський танк Т-90М "Прорив", яким часто хваляться окупанти. Відповідне відео опублікували Сухопутні війська Збройних Сил України.

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"На рахунку підрозділу роти ударних БПЛА 47 ОМБр вже шість Т-90 "Прорив", – йдеться у повідомленні.

За даними військових, всі шість зупинені під час руху, два з них з миттєвою детонацією, два спалили під час повторного ураження і два запалити не вдалося.

ДОВІДКА Т-90М "Прорив" – глибока модернізація російського ОБТ Т-90 прийнята на озброєння у 2020 році. У ньому встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки. Т-90М "Прорив" – глибока модернізація російського ОБТ Т-90 прийнята на озброєння у 2020 році. У ньому встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки.

Станом на 25 травня загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 500 080 військовослужбовців.