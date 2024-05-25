Силы обороны смогли уничтожить российский танк Т-90М "Прорыв", которым часто хвастаются оккупанты. Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"На счету подразделения роты ударных БПЛА 47 ОМБр уже шесть Т-90 "Прорыв", – говорится в сообщении.

По данным военных, все шесть остановлены во время движения, два из них с мгновенной детонацией, два сожгли во время повторного поражения и два зажечь не удалось.

СПРАВКА Т-90М "Прорыв" – глубокая модернизация российского ОБТ Т-90 принята на вооружение в 2020 году. В нем установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Т-90М "Прорыв" – глубокая модернизация российского ОБТ Т-90 принята на вооружение в 2020 году. В нем установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

По состоянию на 25 мая общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 500 080 военнослужащих.