Росія втратила на війні в Україні понад 500 000 військових — Генштаб
Станом на 25 травня загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 500 080 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
За добу Росія втратила 1140 солдатів. З техніки ворог втратив:
→ танків ‒ 7650 (+15) од,
→ бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
→ артилерійських систем – 12929 (+27) од,
→ РСЗВ – 1082 (+2) од,
→ засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
→ літаків – 356 (+0) од,
→ гелікоптерів – 326 (+0) од,
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
→ крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
→ кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
→ підводні човни — 1 (+0) од,
→ автомобільна техніки та автоцистерни – 17608 (+39) од,
→ спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує "асиметричну перевагу", у зв'язку із позицією США щодо цього питання.
- 3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.
- 15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
- 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.
- 21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.
Читайте також: Після візиту до Києва. Блінкен вважає, що Україна має бити по Росії американською зброєю – NYT