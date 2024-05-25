Росія втратила на війні в Україні понад 500 000 військових — Генштаб

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Станом на 25 травня загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 500 080 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

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За добу Росія втратила 1140 солдатів. З техніки ворог втратив:

→ танків ‒ 7650 (+15) од,

→ бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,

→ артилерійських систем – 12929 (+27) од,

→ РСЗВ – 1082 (+2) од,

→ засоби ППО ‒ 814 (+1) од,

→ літаків – 356 (+0) од,

→ гелікоптерів – 326 (+0) од,

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),

→ крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

→ кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

→ підводні човни — 1 (+0) од,

→ автомобільна техніки та автоцистерни – 17608 (+39) од,

→ спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує "асиметричну перевагу", у зв'язку із позицією США щодо цього питання.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

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