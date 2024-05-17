Пентагон: Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території

Речниця Пентагону Сінгх заявила, що Вашингтон зробив прохання з цього приводу "досить публічними"

Пентагон (Фото: EPA)

США не змінили своєї позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії, озброєння має використовуватись лише на полі бою. Про це на брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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У речниці запитали, чи змінили США свій підхід, який полягає в тому, що Україна може застосовувати американську зброю лише в межах своєї території, після початку російського наступу у Харківській області. Сінгх відповіла, що позиція Вашингтона не змінилась.

"Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", – сказала речниця Пентагону.

Сінгх наголосила, що Вашингтон зробив прохання з цього приводу "досить публічними", а очільник Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще можна використати ці можливості.

"І ми вважаємо, що це має бути саме на українській території", – резюмувала вона.

22 березня газета Financial Times написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Того самого дня Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Водночас Україна розуміє "заклики американських партнерів", але воює тими спроможностями, які наявні наразі.

15 травня Блінкен заявив, що США не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

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