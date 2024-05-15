Блінкен про удари Сил оборони за межами України: Самі вирішують, як воювати

Державний секретар зауважив, що Україна також сама вирішує щодо проведення будь-яких переговорів

Ентоні Блінкен у Києві, 14 травня (Фото: EPA)

Сполучені Штати не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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"Це ті рішення, які сама Україна ухвалює, ухвалює заради самої себе. Ми ж зробимо все необхідне, щоб Україна отримала все для перемоги на полі бою", — наголосив Блінкен.

Він зазначив, що "США не можуть заохочувати завдання ударів за межами української території, але в кінцевому підсумку Україна сама ухвалює рішення про те, як вести цю війну, війну оборонну, війну, яку Україна веде для захисту свого суверенітету, своєї території".

Блінкен також зауважив, що Україна також сама вирішує щодо проведення будь-яких переговорів.

"Ми підтримуємо Україну у її рішеннях. Ніколи не буде нічого про Україну без України", — наголосив Держсекретар США.

22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Того ж дня Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Водночас Україна розуміє "заклики американських партнерів", але воює тими спроможностями, які наявні наразі.

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