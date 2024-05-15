Блинкен об ударах Сил обороны за пределами Украины: Сами решают, как воевать

Государственный секретарь отметил, что Украина также сама решает о проведении любых переговоров

Энтони Блинкен в Киеве, 14 мая (Фото: EPA)

Соединенные Штаты не поощряют ударов по территории России, но Украина должна сама решать, что делать. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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"Это те решения, которые сама Украина принимает, принимает ради самой себя. Мы же сделаем все необходимое, чтобы Украина получила все для победы на поле боя", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что "США не могут поощрять нанесение ударов за пределами украинской территории, но в конечном итоге Украина сама принимает решение о том, как вести эту войну, войну оборонительную, войну, которую Украина ведет для защиты своего суверенитета, своей территории".

Блинкен также отметил, что Украина также сама решает о проведении любых переговоров.

"Мы поддерживаем Украину в ее решениях. Никогда не будет ничего об Украине без Украины", – подчеркнул Госсекретарь США.

22 марта газета Financial Times, со ссылкой на три анонимных источника, написала, что Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России.

В тот же день Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. В то же время Украина понимает "призывы американских партнеров", но воюет теми возможностями, которые есть сейчас.

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