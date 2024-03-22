Удары по НПЗ РФ и статья FT. Стефанишина: Мы понимаем призывы США, но воюем тем, что есть

Вице-премьер-министр акцентировала на том, что есть "заявления официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения"

Ольга Стефанишина (Фото: Валентина Полищук/ Liga.net)

Нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина на "Киевском Форуме безопасности", комментируя статью о якобы призывах США к Украине прекратить удары по российским НПЗ.

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Комментируя статью, Стефанишина отметила, что украинская сторона ответила на такие призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями", проведенными на территории России. В частности, она акцентировала на том, что есть "заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения".

"Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас сегодня", – сказала она.

Чиновница напомнила, что в феврале 2022 года разговаривала со штаб-квартирой НАТО, чтобы они обратились в ООН, поскольку те способны "закрыть небо" над Украиной, на что ей ответили, что она "не понимает стандартов НАТО".

Стефанишина рассказала, что в понимании НАТО это означает прежде всего уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города, в частности заводы, которые делают ракеты.

"Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", – добавила вице-премьер.

22 марта газета Financial Times, со ссылкой на три анонимных источника, написала, что Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России.

Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что не может прокомментировать подобную информацию, но отметил, что "реальность все покажет".