Ночью произошла масштабная атака дронов на Россию. Горел Славянский НПЗ – видео

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Краснодарского края попал под удар дронов, там возник пожар.

Фото: Славянск ЭКО

В ночь на 17 марта беспилотники ударили по Славянскому НПЗ (ООО "Славянск Эко") в Краснодарском крае России. На появившихся в соцсетях видео видно, как горит ректификационная колонна предприятия, а один из комментаторов во время одного из взрывов говорит: "Пятый".

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Российский режим подтвердил, что предприятие попало под воздушный удар.

"Ночью в районе трех часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. Беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар. В настоящее время привлечены к тушению пожара 83 человека, 25 единиц техники", — говорится в сводке так называемого оперативного штаба Краснодарского края

Фото: российские соцсети

Славянский НПЗ – относительно небольшое предприятие, его мощность – 4 млн тонн нефти в год. Завод выпускает мазут, судовое топливо, нафту (тяжелый бензин). Нефтеперерабатывающий завод, на базе которого создано ООО "Славянск Эко", был построен в 1993 году. Он находится в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края и входит в пятерку крупнейших в регионе. В состав предприятия входят установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья, а также собственные железнодорожные пути и эстакады для слива и налива.

Владельцами Славянск-Эко являются бывший депутат законодательного собрания Краснодарского края Роберт Паранянц и его брат Валерий Паранянц.

Россияне также сообщили об атаке беспилотников в других регионах – возле Москвы (Домодедово, Раменское, Ступино, Калуга), в Белгородской области (поселок Октябрьский), в Ярославской области, в Ростовской области (возле Каменска-Шахтинского).

В целом власти РФ сообщили о сбитии 35 БпЛА, сколько долетели до целей – неизвестно.

О повреждениях также пока мало известно. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что возле Октябрьского повреждена на линиях электро- и газоснабжение.

12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.

13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Самый большой ущерб был причинен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.