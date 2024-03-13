Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи на території Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони.

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За його словами, йдеться про підприємства в Рязані, Кстовому Нижньогородській області та Кірішах Ленінградської області.

Зазначається, що атаки є частиною стратегії зі зниження економічного потенціалу Росії, щоб позбавити окупантів ресурсів і зменшити потік грошей з продажу нафти та палива.

Атаковані НПЗ входять до п'ятірки найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими відомствами Сил оборони атакували авіабазу росіян у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

12 березня безпілотники атакували Нижньогородський НПЗ та нафтобазу в Орлі.

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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