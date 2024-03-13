Служба безопасности Украины атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода на территории России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, речь идет о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.

Отмечается, что атаки являются частью стратегии по снижению экономического потенциала России, чтобы лишить оккупантов ресурсов и уменьшить поток денег с продажи нефти и топлива.

Атакованные НПЗ входят в пятерку наибольших заводов в РФ.

Также СБУ вместе с другими ведомствами Сил обороны атаковали авиабазу россиян в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

12 марта беспилотники атаковали Нижегородский НПЗ и нефтебазу в Орле.

Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

Читайте также: Спецоперация СБУ. На НПЗ возле Санкт-Петербурга произошел взрыв: что известно