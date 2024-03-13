СБУ устроила налет дронами на три НПЗ в России и авиабазы под Воронежем: видео и детали
Служба безопасности Украины атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода на территории России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны.
По его словам, речь идет о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.
Отмечается, что атаки являются частью стратегии по снижению экономического потенциала России, чтобы лишить оккупантов ресурсов и уменьшить поток денег с продажи нефти и топлива.
Атакованные НПЗ входят в пятерку наибольших заводов в РФ.
Также СБУ вместе с другими ведомствами Сил обороны атаковали авиабазу россиян в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.
12 марта беспилотники атаковали Нижегородский НПЗ и нефтебазу в Орле.
Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.
- 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.
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