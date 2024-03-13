В Рязани беспилотники атаковали очередной НПЗ, начался серьезный пожар — фото и видео

В российской Рязани неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россиян заявляют, что на территории завода начался пожар. Пострадавших якобы нет.

На опубликованных кадрах можно заметить столб черного дыма.

Экстренные службы РФ подтвердили возгорание. Причиной оккупанты называют "падение беспилотника".

Удар по предприятию в Рязани уже третий по подобному заводу за два дня — 12 марта беспилотники атаковали Нижегородский НПЗ и нефтебазу в Орле.

Внимание. На видео присутствует мат.

Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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