Беспилотники ГУР атаковали нефтебазу под Брянском, цели поражены – источник

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В Брянской области РФ утром 19 января прогремели взрывы, российское министерство обороны отчиталось о якобы сбивании беспилотника. В то же время местные Telegram-каналы распространили видео, на котором видно пожар на нефтебазе, собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что это – следствие успешной операции Главного управления разведки.

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Очевидцы утверждают, что эпизод произошел в городе Клинцы Брянской области. Местные жители заявили, что слышали "мощный взрыв", после чего увидели возгорание в стороне нефтебазы.

Губернатор области Александр Богомаз заявил о "попытке атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью беспилотников".

По его словам, дрон был якобы подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, однако во время его уничтожения "произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы".

Собеседник LIGA.net заявил, что данная атака – продолжение операций ГУР по нанесению ударов по военным объектам оккупантов.

Он добавил, что цели поражены.

1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позже начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили об атаке дронов.

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