У Воронежі вночі працювала ППО. Уламки дрона залетіли у квартиру, почалася пожежа – відео
У ніч проти 16 січня у Бєлгородській та Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку. За даними російських Telegram-каналів, уламки одного з безпілотників влучили по квартирі багатоповерхівки у Воронежі, внаслідок чого постраждала дитина.
Міноборони ворога заявило, що ППО нібито знищила п’ять і перехопила три безпілотники над Воронезькою областю, і ще чотири – над Бєлгородською.
Один зі збитих БпЛА, як стверджують російські ресурси, влучив у квартиру житлового будинку у Воронежі й спричинив пожежу, внаслідок якої постраждала 10-річна дівчинка.
Telegram-канали ворога припускають, що безпілотники прямували до військового аеродрому, який розташовано поблизу пошкодженого будинку.
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