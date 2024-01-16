У Воронежі вночі працювала ППО. Уламки дрона залетіли у квартиру, почалася пожежа – відео

Також гучно було у Бєлгородській області

Фото: соцмережі

У ніч проти 16 січня у Бєлгородській та Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку. За даними російських Telegram-каналів, уламки одного з безпілотників влучили по квартирі багатоповерхівки у Воронежі, внаслідок чого постраждала дитина.

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Міноборони ворога заявило, що ППО нібито знищила п’ять і перехопила три безпілотники над Воронезькою областю, і ще чотири – над Бєлгородською.

Один зі збитих БпЛА, як стверджують російські ресурси, влучив у квартиру житлового будинку у Воронежі й спричинив пожежу, внаслідок якої постраждала 10-річна дівчинка.

Telegram-канали ворога припускають, що безпілотники прямували до військового аеродрому, який розташовано поблизу пошкодженого будинку.

Фото: соцмережі

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