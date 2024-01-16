Кулеба про удари по Росії: Корисно показувати росіянам, що реальність відрізняється від ТБ

На його думку, росіяни мають розуміти, що війна проти України має прямий вплив на їхнє життя в Росії

Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи дронові удари України по території Росії, заявив в інтерв'ю ABC News, що "інколи для росіян це корисно".

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Редактори ABC News зазначають, що Кулеба відмовився детально коментувати українські атаки, але заявив, що це спосіб показати росіянам, що війна проти України має вплив на життя "звичайних людей в Росії".

"Путін має пояснити своїм людям, чому так відбувається. Я вважаю, що час від часу корисно змушувати росіян усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється, і може бути набагато, набагато гіршою за їхню пропаганду", – пояснив міністр.

У ніч проти 30 грудня 2023 року Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив Гладков.

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