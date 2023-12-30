Сили оборони масовано вдарили по військових об'єктах у Росії. Багато прильотів: список цілей
Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії в ніч проти 30 грудня. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українських спецслужбах.
За його словами, у загальній операції було задіяно десятки безпілотників різних типів. Зазначається, що російський військово-промисловий комплекс отримав "значні ушкодження".
Мішенями стали завод "Кремній Ел" у Брянську, де виготовляли електронне комплектовання для бойових ракетних комплексів, також був атакований "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР".
Крім цього, під удар потрапили об'єкти військової інфраструктури у Бєлгороді, Тулі, Твері та Москві.
Попри те, що частина дронів була збита російською протиповітряною обороною, "значна" частина досягла цілей.
Відео роботи ворожої ППО та вибухів можна переглянути за посиланням.
У ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.
- У Дніпрі було влучання у пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.
- У Запоріжжі шість загиблих та 12 постраждалих. У Харкові троє людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.
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