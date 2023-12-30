У Росії в ніч проти 30 грудня відбувся масований наліт невідомих безпілотників, протиповітряна оборона ворога працювала в різних областях. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни пишуть, що вибухи лунали у Брянській, Орловській, Курській та Московській областях.

Міноборони РФ заявило, що нібито збили 32 дрони.

У мережі з'явилися відео вибухів та роботи ППО у Брянську.

У ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання до пологового будинку та торгового центру, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.

У Запоріжжі шість загиблих та 12 постраждалих. У Харкові троє людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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