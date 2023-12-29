Умєров: З такими запасами ракет, які має Росія, вони будуть продовжувати масовані удари

Глава Міноборони заявив, що Росія знову демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства та геноцид українців

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що, ймовірно, такі ракетні атаки на Україну, як сьогодні, можуть повторитися, бо у Росії є великий запас ракет. Про це він написав у себе у Facebook.

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На думку глави Міноборони, такі масовані обстріли України ракетами, як сьогодні, – можуть повторитися.

"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", – наголосив Умєров.

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Він наголосив, що Росія знову демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, вбивства та геноцид українців.

"Росіяни вбили й поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання", – зазначив міністр.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. За попередніми даними, російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. За даними журналістів, ця масована атака на Україну може коштувати Росії $1,273 млрд.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинуло п'ятеро людей та 25 отримали поранення. У Києві відомо про трьох загиблих та 24 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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