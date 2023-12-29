Умеров: С теми запасами ракет, которые есть у РФ, они будут продолжать массированные удары

Глава Минобороны заявил, что Россия снова демонстрирует всему миру, что не имеет иной цели помимо террора, убийства и геноцида украинцев

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что, вероятно, такие ракетные атаки на Украину, как сегодня, могут повториться, потому что у России есть большой запас ракет. Об этом он написал у себя в Facebook.

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По мнению главы Минобороны, такие массированные обстрелы Украины ракетами, как сегодня, – могут повториться. "Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", – подчеркнул Умеров.

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Он подчеркнул, что Россия снова демонстрирует всему миру, что не имеет иной цели помимо террора, убийства и геноцида украинцев.

"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание", – отметил министр.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. По предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. По данным журналистов, эта массированная атака на Украину может стоить России $1,273 млрд.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли пять человек и 25 получили ранения. В Киеве известно о трех погибших и 24 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

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