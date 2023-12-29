Понад $1 млрд: Журналісти підрахували, скільки могла коштувати РФ масована атака на Україну

Щонайменше 36 БпЛА, які Росія випустила по території України 29 грудня, можуть коштувати їй $720 000

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

За підрахунками журналістів, масована атака на Україну вночі та зранку 29 грудня може коштувати Росії $1,273 млрд. Про це повідомило видання Економічна правда, опираючись на оцінку вартості російських снарядів із відкритих даних та від Forbes.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. За попередніми даними, російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу.

→ 36 ударних БпЛА Shahed-136/131;

→ вісім крилатих ракет Х-22/Х-32;

→ щонайменше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

→ 14 ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

→ п'ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

→ чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

→ одна ракета Х-59.

Журналісти ЕП зазначили, що гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від $10 млн і вище, тобто загальна вартість п'яти пусків — $50 млн.

Також іранські ударні безпілотники Shahed-136/131 коштують від $20 000 до $50 000 за одиницю. Щонайменше 36 таких БпЛА коштували $720 000, зауважили журналісти.

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За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить $13 млн. Загальна вартість випущених ракет — $1,17 млрд, пише ЕП.

Журналісти зазначили, що вартість ракети Х-22 оцінюють в $1 млн, тобто загальна сума за випущені ракети становить $8 млн.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати $3 млн, отже загальна вартість усіх випущених ракет цього типу становитиме $42 млн.

Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 становить по $0,5 млн. Так, загальна вартість має становити $2,5 млн.

ЕП додала, що загалом випущені по Україні ракети та безпілотники коштували РФ $1 273 220 000.

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