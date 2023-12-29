Более $1 млрд: Журналисты подсчитали, сколько могла стоить РФ атака на Украину

По меньшей мере, 36 БпЛА, которые Россия выпустила по территории Украины 29 декабря, могут стоить ей $720 000

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

По подсчетам журналистов, массированная атака на Украину ночью и утром 29 декабря может стоить России $1,273 млрд. Об этом сообщило издание Экономическая правда, опираясь на оценку стоимости российских снарядов по открытым данным и от Forbes.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. По предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения.

→ 36 ударных БпЛА Shahed-136/131;

→ восемь крылатых ракет Х-22/Х-32;

→ не менее, чем 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

→ 14 ракет С-300/С-400/"Искандер-М";

→ пять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

→ четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;

→ одна ракета Х-59.

Журналисты ЭП отметили, что гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от $10 млн и выше, то есть общая стоимость пяти пусков – $50 млн.

Также иранские ударные беспилотники Shahed-136/131 стоят от $20 000 до $50 000 за единицу. По меньшей мере 36 таких БпЛА стоили $720 000, отметили журналисты.

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По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн. Общая стоимость выпущенных ракет – $1,17 млрд, пишет ЭП.

Журналисты отметили, что стоимость ракеты Х-22 оценивается в $1 млн, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет $8 млн.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить $3 млн, следовательно общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа составит $42 млн.

Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 составляет по $0,5 млн. Так, общая стоимость должна составлять $2,5 млн.

ЭП добавила, что в целом выпущенные по Украине ракеты и беспилотники стоили РФ $1 273 220 000.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли пять человек и 25 получили ранения. В Киеве известно о трех погибших и 24 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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