Ігнат про падіння ракети у Польщі: Нічого нового. Це знак Заходу, щоб посилили нашу ППО

Поляки заявляють, що ракета впала у Вожучин-Цукровня Томашувського повіту, жертв та постраждалих немає

Юрій Ігнат (Скриншот)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що "невпізнаний повітряний об'єкт", який зайшов у повітряний простір Польщі під час масованої атаки Росії на Україну, не є чимось новим. Закликав західних партнерів посилити українську протиповітряну оборону.

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Польські військові заявили, що вранці невідомий об'єкт зайшов у повітряний простір Польщі з боку України. Згодом стало відомо, що йдеться про ракету.

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Поляки заявляють, що ракета впала у Вожучин-Цукровня Томашувського повіту, жертв та постраждалих немає.

Ігнат заявив, що нічого нового в цьому немає, нагадавши, що епізод з падінням ракети у Польші вже відбувався минулого року. Натомість він закликав західних партнерів посилити українську ППО.

"Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів, щоби ми стали щитом між агресором і Європою, захистили і себе, і їх", – сказав речник ПС.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинуло п'ятеро людей та 25 отримали поранення. У Києві відомо про трьох загиблих та 24 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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