Игнат о падении ракеты в Польше: Ничего нового. Это знак Западу, чтобы усилили нашу ПВО

Поляки заявляют, что ракета упала в Вожучин-Сахарню Томашовского уезда, жертв и пострадавших нет

Юрий Игнат (Скриншот)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что "неопознанный воздушный объект", зашедший в воздушное пространство Польши во время массированной атаки России на Украину, не является чем-то новым. Призвал западных партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону.

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Польские военные заявили, что утром неизвестный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Впоследствии стало известно, что речь идет о ракете.

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Поляки заявляют, что ракета упала в Вожучин-Сахарню Томашовского уезда, жертв и пострадавших нет.

Игнат заявил, что ничего нового в этом нет, напомнив, что эпизод с падением ракеты в Польше уже происходил в прошлом году. Зато он призвал западных партнеров усилить украинскую ПВО.

"Это еще один знак и сигнал для наших партнеров, чтобы усилить Украину необходимым количеством средств, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили и себя, и их", – сказал представитель ПС.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли пять человек и 25 получили ранения. В Киеве известно о трех погибших и 24 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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