Президент Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками ракетного удару російських окупантів по торговельному центру у Дніпрі та житловому комплексу в Одесі вранці 29 грудня.

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За його словами, цілями ворога стали пологовий будинок, навчальні заклади, торговий центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад та паркування.

Є загиблі та поранені.

Усі служби працюють на місцях для усунення наслідків атаки.

"Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари. І ми боротимемося, щоб забезпечити безпеку своїй країні, кожному місту, всьому нашому народу. Російський терор має програти – і саме так буде", – заявив Зеленський.

Повне зведення по містах можна прочитати за посиланням.

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