"Стільки цілей за раз ми ще не бачили". Росія вдарила "Кинджалами", Х-22, С-300 та Х-101 — Ігнат

Ігнат заявив, що росіяни вранці 29 грудня застосовували все можливе, крім крилатих ракет типу "Калібр"

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну всіма можливими типами ракет, окрім "Калібрів" рано-вранці 29 грудня. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинжал", ракети типу С-300, дрони-камікадзе Shahed-136 та протикорабельні гіперзвукові ракети типу Х-22 або Х-32.

Також 18 стратегічних бомбардувальників запустили ракети типу Х-101/Х-555.

"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили", — заявив Ігнат.

У Києві – падіння уламків у двох районах, займання багатоповерхівки та постраждалі. Вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська".

У Дніпрі, ймовірно, приліт в ТРЦ.

У Львові ракета влучила в житловий будинок, через падіння уламків виникла пожежа в ліцеї.

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