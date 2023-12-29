"Стільки цілей за раз ми ще не бачили". Росія вдарила "Кинджалами", Х-22, С-300 та Х-101 — Ігнат
Російські окупанти атакували Україну всіма можливими типами ракет, окрім "Калібрів" рано-вранці 29 грудня. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинжал", ракети типу С-300, дрони-камікадзе Shahed-136 та протикорабельні гіперзвукові ракети типу Х-22 або Х-32.
Також 18 стратегічних бомбардувальників запустили ракети типу Х-101/Х-555.
"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили", — заявив Ігнат.
- У Києві – падіння уламків у двох районах, займання багатоповерхівки та постраждалі. Вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська".
- У Дніпрі, ймовірно, приліт в ТРЦ.
- У Львові ракета влучила в житловий будинок, через падіння уламків виникла пожежа в ліцеї.
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